Die Grünen befinden sich in einem Spannungsfeld, welche Botschaften sie im Wahlkampf nach innen senden wollen – und welche nach außen, meint unsere Redakteurin Annika Grah.

Annika Grah 07.12.2024 - 20:32 Uhr

Es ist ein Zeichen nach innen, das die Grünen da am Samstag von der Landeswahlversammlung senden. Auf den vorderen Plätzen drei Frauen – davon zwei aus dem linken Lager. Die Botschaft ist klar. Seht her: Auch wenn unsere Aushängeschilder mit Parteichefin Franziska Brantner und dem Spitzenkandidaten Robert Habeck im Bund und mit Cem Özdemir als Spitzenkandidat für 2026 auch im Land eher realpolitisch orientiert sind – wir hören auch die Stimmen aus anderen Lagern in den eigenen Reihen.