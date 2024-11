Der Titelverteidiger und Pokal-Rekordsieger aus Cottbus ist der klare Favorit. Doch gegen einen Sechstligisten läuft nicht alles rund. Am Ende zählt nur das Weiterkommen.

dpa 16.11.2024 - 15:12 Uhr

Oranienburg (dpa/bb) - Fußball-Drittligist Energie Cottbus ist mit etwas Mühe ins Achtelfinale des Brandenburger Landespokals eingezogen. Gegen Sechstligist Oranienburger FC Eintracht gewann die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz mit 2:0 (1:0). Trotz des frühen Tores von Jonas Hofmann (8.) erspielte sich der FCE gegen die Amateure aus Oberhavel nur wenige Chancen und hatte sogar Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren. Dennis Slamar kratzte einen Kopfball von Abdula-Hamid Saadaev in höchster Not von der Linie (35.). Auch in der zweiten Hälfte blieben Chancen Mangelware, aber Hofmann legte seinen zweiten Treffer nach (82.) und entschied das glanzlose Spiel.