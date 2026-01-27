Boris Palmer ist einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Einige Menschen wünschen sich den Tübinger OB nach der Wahl in der Landespolitik. Wie stehen seine Chancen?
27.01.2026 - 14:13 Uhr
Bekommt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer nach der Wahl in Baden-Württemberg ein Amt in Stuttgart? Darüber will Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir erst nach einem möglichen Sieg bei der Landtagswahl am 8. März entscheiden. Auf die Frage, ob er sich Palmer in seinem Kabinett wünschen würde, sagte er: „Das Fell des Bären wird nicht vor der Wahl verteilt.“