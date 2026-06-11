Landespolitik Die Diäten sind nicht der größte Missstand im Landtag
Landtagsabgeordnete freuen sich über steigende Bezüge, während diese im Bundestag stagnieren. Ist das okay, fragt sich unser Redakteur Axel Habermehl.
Landtagsabgeordnete freuen sich über steigende Bezüge, während diese im Bundestag stagnieren. Ist das okay, fragt sich unser Redakteur Axel Habermehl.
Während die Abgeordneten des Deutschen Bundestags sich eine Nullrunde verordnen, sollen die Diäten im Landtag von Baden-Württemberg um einige hundert Euro steigen. Ausgerechnet in diesen Zeiten, in denen Politiker Bürger auf Zumutungen einschwören? Die Frage ist heikel. Wann sind die Zeiten schon mal so, dass Abgeordnete mit breiter Brust sagen können: Dieses Jahr verdiene ich meine Diäten-Erhöhung aber!