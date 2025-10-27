In NRW wagt die SPD nach einem schwindelerregenden Abwärtsstrudel einen außergewöhnlichen Befreiungsschlag. Frustrierte Wähler sollen alles raus lassen: verbal und auch mal mit dem Hammer.
27.10.2025 - 15:19 Uhr
Düsseldorf - Nach schlechten Wahlergebnissen wagt die SPD in Nordrhein-Westfalen eine provokative Auseinandersetzung mit politikverdrossenen Bürgern und Ex-Wählern. Im November und Dezember gehen ihre Funktionäre in zehn Städten und Gemeinden auf Zuhör-Tour, wo sie in den vergangenen 20 Jahren am meisten Zuspruch verloren haben - darunter Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg, Herne, Bergkamen und Bergheim. Dabei will sie ungewöhnlich offensive Wege erproben, wie die Landesparteispitze in Düsseldorf erläuterte: