Seine Leidenschaft für die Heimatforschung hat Roland Buggle erst im Ruhestand entdeckt – und lebt sie dafür umso intensiver aus. In Schorndorf ist der geschichtsinteressierte Tüftler deshalb ebenso geschätzt wie gefürchtet.

Sascha Schmierer 15.01.2025 - 17:00 Uhr

Nur ein Brotberuf war die Arbeit bei einem Stuttgarter Autobauer für Roland Buggle sicher nicht. Doch seine wirkliche Bestimmung scheint der vier Jahrzehnte lang in der Versuchsabteilung beschäftigte Schorndorfer erst im Ruhestand gefunden zu haben. Denn mit dem Eintritt in die Rentenphase entwickelte der Tüftler aus dem Remstal einen solchen Ehrgeiz für die Erforschung der lokalen Historie, dass von einer schönen Freizeitbeschäftigung im Alter keine Rede mehr sein kann. Mit seinen mehr als 80 Jahren hat sich Roland Buggle ein so umfangreiches archäologisches Wissen angeeignet, dass der Begriff „Heimatforscher“ schon fast untertrieben ist.