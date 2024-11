Für den 62. Landespresseball am Freitag haben Manuel Hagel und Cem Özdemir zugesagt – zwei, die dort mal den Eröffnungswalzer tanzen wollen. 1600 Gäste werden erwartet. Es gibt noch Karten. Stargast ist Kelvin Jones.

Uwe Bogen 04.11.2024 - 15:21 Uhr

Noch in diesem und im nächsten Herbst gehört der erste Walzer dem Grünen Winfried Kretschmann: Traditionell eröffnet der Ministerpräsident den Landespresseball mit einem Tanz. Beim gesellschaftlichen Höhepunkt von Baden-Württemberg sind die Spitzen des Landes aus Politik, Medien, Wirtschaft und Show reichlich vertreten. Das Augenmerk wird am kommenden Freitag aber nicht nur auf dem noch amtierenden Regierungschef liegen, sondern auch auf zwei, die ihm nicht nur beim Eröffnungswalzer folgen wollen. Die beiden können sich also schon mal warmtanzen fürs Spitzenamt.