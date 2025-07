Um die politische Beteiligung für Bürger zu vereinfachen, können diese nun öffentliche Petitionen online unterzeichnen.

red/epd 03.07.2025 - 11:34 Uhr

In Baden-Württemberg können Bürger seit dem 1. Juli öffentliche Petitionen online unterzeichnen. Der Landtag habe das neue Verfahren eingeführt, um die politische Beteiligung für Bürger zu vereinfachen und zu modernisieren, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Internet-Beitrag der Landesregierung.