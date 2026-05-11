Wechsel vom Kultus- ins Bauministerium: Theresa Schopper soll Parteikreisen zufolge auch künftig Teil der Landesregierung in Baden-Württemberg sein. Aber mit einer neuen Aufgabe.
11.05.2026 - 08:02 Uhr
Die bisherige Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) soll in der neuen Landesregierung Wohnungsbauministerin werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr, soll Schopper künftig für das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zuständig sein. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.