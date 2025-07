Landesstraße bei Murrhardt Mit Tempo, Drogen und Alkohol durch die Kurven: Polizei sucht Zeugen

in 33-jähriger Ford-Fahrer hat am Sonntagabend durch waghalsige Überholmanöver mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.