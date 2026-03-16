Landesweite Rabatte Billiger ins Freibad oder Theater: Esslingen macht mit bei der Ehrenamtskarte
Mit der Ehrenamtskarte gibt es exklusiv für Engagierte besondere Angebote. Neuerdings auch in Esslingen.
Mit der Ehrenamtskarte gibt es exklusiv für Engagierte besondere Angebote. Neuerdings auch in Esslingen.
Ob Sport, Kultur, Bildung, soziale Dienste oder Bevölkerungsschutz – viele gesellschaftliche Bereiche würden ohne das große Engagement von Ehrenamtlichen zum Erliegen kommen. Um diesen Einsatz zu würdigen, hat der Landkreis Esslingen die Ehrenamtskarte eingeführt. Seit Anfang des Jahres bietet sie zahlreiche Vergünstigungen bei Freizeit- und Kultureinrichtungen.