Politisches Kräftemessen in Frankreich: Rechtsnationale feiern in Perpignan, die Sozialisten hoffen in Paris – und Straßburg könnte ein Comeback erleben. Wer kann im zweiten Wahlgang nachlegen?
Paris - Nach der ersten Runde der Kommunalwahlen in Frankreich haben das rechte Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen sowie die Linkspartei La France Insoumise (LFI) Zugewinne für sich reklamiert. Definitive Auszählungsergebnisse lagen am Abend aber noch nicht vor. In der Mehrzahl der Gemeinden und in praktisch allen Großstädten, wo keine absolute Mehrheit erreicht wird, gibt es am kommenden Sonntag (22. März) einen zweiten Wahlgang.