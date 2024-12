Aus einem Sonderprogramm des Sozialministeriums erhält der Klinikverbund Südwest insgesamt 4,9 Millionen Millionen für seine Krankenhäuser

Thomas K. Slotwinski 06.12.2024 - 15:04 Uhr

Pünktlich zu Nikolaus erreichte den Klinikverbund Südwest die Zusage des Landes, dass die Krankenhäuser im Kreis Böblingen aus dem Sonderprogramm „Soforthilfe 2024“ insgesamt 3,7 Millionen Euro erhalten. Das Krankenhaus in Leonberg ist mit 645 000 Euro dabei, die Kliniken Sindelfingen-Böblingen erhalten sogar 2,7 Millionen Euro. Das Krankenhaus in Herrenberg kann mit 345 000 Euro rechnen. Außerdem wird das Krankenhaus in Nagold mit 1,2 Millionen Euro bedacht.