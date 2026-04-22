Landgasthof auf der Ostalb „Man muss jeden Gast herkochen“ – Zang ist kein touristischer Selbstläufer
Warum Dorfwirtshäuser verschwinden – und einer auf der Ostalb trotzdem bleibt. Ein Dorf, ein Wirt und die Frage, wie man heute noch Gäste bekommt.
Warum Dorfwirtshäuser verschwinden – und einer auf der Ostalb trotzdem bleibt. Ein Dorf, ein Wirt und die Frage, wie man heute noch Gäste bekommt.
Am Bahnhof Schwäbisch Gmünd ist es zugig kalt, die Sonne scheint. Aus einer tragbaren Box erklingt Nino de Angelos „Jenseits von Eden“. Von hier sind es gut 30 Autominuten nach Zang, einem sehr kleinen Ort auf der Ostalb, die nicht nur im Winter und nicht ohne Grund den liebevollen Spitznamen Frostalb trägt.