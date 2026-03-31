Einem Mann geht es immer schlechter, er fällt ins Koma und stirbt. Nach seinem Tod wird eine Vergiftung festgestellt. In Deggendorf steht nun seine Partnerin vor Gericht.
31.03.2026 - 10:59 Uhr
Mit einer hochgiftigen Chemikalie soll eine Frau aus Deggendorf ihren Lebensgefährten getötet haben. Der 53-jährigen Ukrainerin wird vor dem Landgericht Deggendorf der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft legt ihr Mord zur Last - heimtückisch, grausam und aus niederen Beweggründen. Die Angeklagte schwieg am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen.