Ein X-Nutzer klagt gegen eine Unterlassungsforderung von Kiesewetter. Ein abfälliger Kommentar zu einem Ukraine-Post des CDU-Politikers hatte zum Streit geführt. Nun gibt es ein Urteil.
16.01.2026 - 15:09 Uhr
Das Landgericht Ellwangen hat eine Zivil-Klage gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter abgewiesen. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Ein Nutzer der Plattform X wollte sich gegen eine anwaltliche Unterlassungsaufforderung des Politikers wehren, hat aber beim Prozessauftakt keinen entsprechenden Antrag gestellt. Deshalb sei das vom Beklagten beantragte Versäumnisurteil ergangen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.