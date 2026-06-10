Ein Mann soll sexuellen Missbrauch an Kindern auf den Philippinen per Livestream angeleitet haben. Der Vorwurf der Anklage: Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch.
10.06.2026 - 11:14 Uhr
Er soll Frauen auf den Philippinen zu sexuellem Missbrauch von Kindern aufgefordert und die Taten per Livestream verfolgt und angeleitet haben. Ein 46 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Heidenheim steht ab heute (12.00 Uhr) wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Ellwangen. Es geht demnach um sechs Fälle, die missbrauchten Mädchen waren zwischen 4 und 13 Jahre alt.