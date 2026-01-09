Ein abfälliger Kommentar auf X zu einem Ukraine-Post von CDU-Politiker Roderich Kiesewetter sorgt für juristischen Streit. Eine Entscheidung soll kommende Woche fallen.
09.01.2026 - 13:49 Uhr
Das Landgericht Ellwangen hat eine Entscheidung über eine Zivil-Klage gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter vertagt, nachdem der Anwalt der Gegenseite überraschend keine konkrete Forderung gestellt hat. Erwartet wird deshalb, dass die 2. Zivilkammer am kommenden Freitag, 16. Januar, im Rahmen eines sogenannten Versäumnisurteils die Ansprüche gegen den Politiker abweisen wird.