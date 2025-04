Ein auf Drogenverfahren spezialisierter Staatsanwalt soll Behörden-Interna an eine internationale Kokain-Bande verkauft haben. Er sitzt in Untersuchungshaft - und jetzt auf der Anklagebank.

dpa 23.04.2025 - 10:21 Uhr

Hannover - Weil er Informationen an eine internationale Bande von Kokain-Händlern verkauft haben soll, steht ein Staatsanwalt seit Mittwoch in Hannover vor Gericht. Der 39 Jahre alte Jurist wurde im Oktober festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Konkret vorgeworfen werden ihm 14 Fälle von besonders schwerer Bestechlichkeit sowie Verletzung des Dienstgeheimnisses und Strafvereitelung im Amt. Der Prozess am Landgericht Hannover begann unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen und mit Verzögerung.