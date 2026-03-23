Sie soll dank gefälschter Zeugnisse als Lehrerin an Privatschulen in Baden-Württemberg und im Saarland unterrichtet haben. Beim Prozessauftakt äußert sich die 41-Jährige emotional.
23.03.2026 - 11:16 Uhr
Eine Frau, die jahrelang als Lehrerin ohne entsprechende Qualifikation gearbeitet haben soll, hat beim Prozessauftakt am Landgericht Heidelberg Reue gezeigt. „Ich empfinde extreme Scham“, sagte die 41-Jährige. „Ich bin unfassbar ungläubig, wie ich das schaffen konnte, wie ich das überhaupt machen konnte.“ Das Gericht wirft der Frau, die an Privatschulen in Baden-Württemberg und im Saarland Mathematik, Physik und Chemie gelehrt haben soll, unter anderem Betrug und Urkundenfälschung vor.