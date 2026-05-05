Die Jugendlichen sollen 2024 einen 27-Jährigen dazu gebracht haben, so viel Alkohol zu trinken, dass er kurz darauf starb. Was den jungen Männern im Falle einer Verurteilung droht.
05.05.2026 - 08:47 Uhr
Nachdem sie einen 27-Jährigen dazu gebracht haben sollen, eine mutmaßlich tödliche Menge Alkohol zu trinken, stehen von Dienstag an vier Jugendliche vor dem Landgericht Heidelberg. Der junge Mann starb laut Anklage im Oktober 2024 drei Tage nach dem Zusammentreffen mutmaßlich an den Folgen seiner Alkoholvergiftung. Der Vorwurf lautet demnach Körperverletzung mit Todesfolge.