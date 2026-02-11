Als Teil einer Bande soll ein Mann vor allem in Baden-Württemberg und NRW Führerscheinprüfungen für zahlende Kunden absolviert haben. Jetzt steht er vor Gericht.
Weil er für Fahrschüler theoretische Führerscheinprüfungen absolviert haben soll, steht ein 31-Jähriger von Mittwoch (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Heilbronn. Der Mann soll als Teil einer Heilbronner Bande vor allem in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen selbst Führerscheinprüfungen übernommen oder Stellvertreter für Fahrschüler organisiert haben. Dafür soll er laut Anklage rund 12.000 Euro an Provisionen erhalten haben.