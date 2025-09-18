Landgericht Heilbronn: Mammutprozess um Einbruchserie im Kreis Ludwigsburg

 
1
Bei einem Einbruch in Pleidelsheim machten die Täter die höchste Einzelbeute. Foto: dpa (Symbolbild)

Vor dem Landgericht müssen sich drei Männer für 38 Einbrüche verantworten – viele davon verübt im Kreis Ludwigsburg. Die Gruppe soll rund 360 000 Euro erbeutet haben.

Der größte Sitzungssaal im Landgericht Heilbronn ist gut gefüllt, als mit knapp 40 Minuten Verspätung der Prozess gegen drei Männer beginnt, denen die Staatsanwaltschaft eine monatelange Einbruchserie in den Kreisen Ludwigsburg und Heilbronn vorwirft. Neben den drei Angeklagten im Alter von 26, 30 und 50 Jahren sind auch sechs Verteidiger, zwei Dolmetscher, fünf Richter, sechs Justizbeamte und einige Zuschauer im Saal. Und es dauert fast eine halbe Stunde, ehe die Staatsanwältin die umfangreiche Anklage verlesen hat.

 

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben sich die drei Männer im Herbst 2023 zu einer Bande zusammengeschlossen, um sich durch Einbrüche in Wohn- und Geschäftshäuser in den Kreisen Ludwigsburg und Heilbronn in den dunklen Wintermonaten 2023 und 2024 eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Das Trio sei im November und Dezember jeweils von ihrer Wohnung in Ludwigsburg losgefahren, anfangs mit einem VW Passat, später mit einem Hyundai mit italienischen Kennzeichen. Fahrer soll der 30-Jährige gewesen sein, der seine beiden Mitangeklagten zu den jeweiligen Objekten gefahren und vom Auto aus beobachtet habe, ob für die beiden Einbrecher Gefahr bestanden habe.

Mehr als 420 00 Euro Gesamtschaden

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio insgesamt 38 Taten des Wohnungseinbruchsdiebstahls und schweren Bandendiebstahls vor. Dabei sollen die drei Angeklagten Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände im Gesamtwert von mehr als 360 000 Euro erbeutet haben. Den durch die Einbrüche verursachten Sachschaden bezifferte die Staatsanwältin auf rund 65 000 Euro. In die Wohnungen drangen die Männer laut Anklage ein, indem sie Fenster und Türen aufhebelten.

25 der insgesamt 38 Taten fanden im Kreis Ludwigsburg statt, die restlichen im Kreis Heilbronn. Allein siebenmal soll das Trio in Steinheim und seinen Teilorten zugeschlagen haben, je fünf Einbrüche haben laut Anklage in Pleidelsheim und Oberstenfeld stattgefunden. Die größte Beute soll das Trio bei einer Tat in Pleidelsheim gemacht haben, dort seien Schmuck und Münzen im Gesamtwert von 50 000 Euro gestohlen worden sein. Bei einem Einbruch in Heilbronn, bei dem drei Tresore aufgebrochen wurden, hat die Beute laut Anklage 45 000 Euro betragen, in Steinheim einmal 25 000 Euro und einmal 20 000 Euro.

22 Verhandlungstage vorgesehen

Nach der Anklageverlesung wollte ein Verteidiger wissen, ob einer der Schöffen eines der Einbruchsopfer kenne oder in einem der Tatorte wohne. Ersteres wurde verneint, näher als fünf Kilometer an einem der Tatorte wohne keiner der Schöffen, erklärte die Vorsitzende Richterin Caroline Sachse. Nach einer guten Stunde wurde der Prozess unterbrochen. Am zweiten Verhandlungstag wollen sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidiger zu Gesprächen über den Stand der Ermittlungen sowie eine mögliche Prozessverständigung treffen. Für den Prozess sind nach derzeitigem Stand noch 22 Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil soll am 15. Januar 2026 verkündet werden.

Von Henning Maak
