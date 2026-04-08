In Mannheim eröffnet ein Kiosk. Am selben Tag betritt ein Mann den Laden und schießt auf den Betreiber. Die Anklage geht von einer Auftragstat aus. Doch wer sind die Hintermänner?
08.04.2026 - 12:03 Uhr
Nach den Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Mannheim hat der Angeklagte beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Mannheim zunächst keine Angaben zur Tat und den Hintergründen gemacht. „Es erfolgt vorerst keine Einlassung“, sagte sein Anwalt Akin Hizarci. Der 27-Jährige soll laut Anklage im Auftrag von unbekannten Personen im Oktober 2025 versucht haben, den damals 39-Jährigen zu töten. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord.