Im Prozess um den Tod einer Frau im Kreis Karlsruhe gibt es ein Urteil. Verurteilt wurde der 40-jährige Sohn der 69-Jährigen - zur Höchststrafe.

red/dpa/lsw 31.01.2025 - 12:42 Uhr

Wegen Mordes an seiner 69 Jahre alten Mutter in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) ist ein 40-Jähriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Nach Auffassung des Gerichts hatte der Mann im vergangenen April seine Mutter aus Habgier in ihrer Wohnung getötet, um seine finanzielle Lage zu verbessern. Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte angegeben, sich nicht mehr an den Tag zu erinnern.