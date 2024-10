Nach der Tötung seiner Freundin wird ein Mann wegen Mordes angeklagt, aber wegen Totschlags verurteilt. Es folgt eine Revision, die zu einem neuen Prozess führt.

red/dpa/lsw 07.10.2024 - 13:35 Uhr

Nach der erfolgreichen Revision der Staatsanwaltschaft steht ein Mann wegen der Tötung seiner Lebensgefährtin erneut vor Gericht. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Konstanz mitteilte, äußerte sich der Angeklagte auch in dieser Verhandlung geständig über den Tatablauf. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf er seine Lebensgefährtin an die Wand gedrückt und gewürgt habe, sagte der Angeklagte.