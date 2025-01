Im Kommunalwahlkampf 2024 soll ein Mann einen AfD-Politiker angegriffen haben. Jetzt ist das Urteil im Prozess gefallen.

red/dpa/lsw 29.01.2025 - 12:53 Uhr

Nach einer Messerattacke auf einen AfD-Politiker im Kommunalwahlkampf 2024 muss ein 25-Jähriger in eine Psychiatrie. Das Mannheimer Landgericht erklärte den Mann in seinem Urteil für schuldunfähig und ordnete die Unterbringung an. Der Beschuldigte leide unter einer paranoiden Schizophrenie mit Wahnvorstellungen, führte der Vorsitzende Richter in der Begründung aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.