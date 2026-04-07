Die Polizei hielt sich nach den Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Mannheim im Oktober zu den Hintergründen bedeckt. Nun beginnt das Verfahren gegen einen 27-Jährigen.
07.04.2026 - 17:52 Uhr
Nach den Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Mannheim beginnt das Verfahren gegen einen 27-Jährigen am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Mannheim. Er soll laut Anklage im Auftrag von unbekannten Personen im Oktober 2025 versucht haben, den damals 39-Jährigen zu töten. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord.