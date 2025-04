Ein 21-Jähriger muss nach einem Urteil des Landgerichts in Rottweil drei Jahre in Jugendhaft. Der Grund dafür ist seine Rolle in einer Bande, die Metall im Millionenwert stahl – unter anderem in Baden-Württemberg.

red/AFP 29.04.2025 - 09:57 Uhr

Das Landgericht im baden-württembergischen Rottweil hat einen heute 21-Jährigen wegen Metalldiebstählen im Millionenumfang zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen schweren Bandendiebstahls in acht Fällen und versuchten schweren Bandendiebstahls in zwei Fällen, wie ein Gerichtssprecher am Montagabend mitteilte. Seine Auslieferungshaft aus Norwegen wurde angerechnet.