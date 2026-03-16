Landgericht Stuttgart: Angeklagter aus Aidlingen legt umfassendes Geständnis ab

Ein bis Mitte Mai geplanter Prozess um jahrelange illegale Einschleusungen von Ausländern auf Baustellen wird deutlich früher zu Ende gehen. Am zweiten Prozesstag einigen sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine so genannte Prozessverständigung. Demnach wurde dem Angeklagten für den Fall eines Geständnisses ein Strafrahmen zwischen drei Jahren und neun Monaten sowie vier Jahren und drei Monaten in Aussicht gestellt. In der Folge legte der 36-Jährige über seine Anwältin Sarah Burkhard ein umfassendes Geständnis ab.