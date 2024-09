Wer muss die Kosten für das Baden-Württemberg-Haus auf der Expo 2020 in Dubai tragen? Um diese Frage geht es vor einem Stuttgarter Gericht. Am Dienstag soll eine Entscheidung fallen.

dpa/lsw 16.09.2024 - 17:40 Uhr

Im Rechtsstreit um die Finanzierung des baden-württembergischen Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai soll am Dienstag eine Entscheidung fallen. Wie ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart mitteilte, will die Kammer um 14.00 Uhr eine Entscheidung über die Schadenersatz-Klage des Landes verkünden. Das könne entweder ein Urteil sein oder ein sogenannter Beweisbeschluss, also etwa die Ladung von Zeugen oder die Beauftragung eines Gutachtens.