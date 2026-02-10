Im Mai 2025 haben Waldarbeiter eine Frauenleiche bei Sindelfingen entdeckt. Nun steht ein Bekannter des Opfers als mutmaßlicher Mörder vor dem Landgericht.
10.02.2026 - 13:04 Uhr
Der grausige Fall hat im vergangenen Jahr in Sindelfingen einiges Aufsehen ausgelöst. Ende Februar des Jahres 2025 war eine Frau ermordet worden, erst drei Monate später entdeckten Waldarbeiter ihre Leiche, wiederum vier Wochen darauf wurde ein Tatverdächtiger gefasst. Im November erhob die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen den 46-jährigen Bekannten des Opfers. Am diesem Donnerstag beginnt der Prozess am Landgericht Stuttgart. Anberaumt sind insgesamt neun Termine.