Sind drei Jahre Haft zu viel für eine Helferin von Anrufbetrügern, die ihren Opfern insgesamt 61 000 Euro abgenommen hat? Der Fall hat eine Berufungskammer des Stuttgarter Landgerichts beschäftigt.

Sie ist weder „Referendarin Kowalski“ noch die Polizeibeamtin „Frau Bach“. Die 39-Jährige spricht auch kein Deutsch – sie muss ja nur die Tüten mit mehreren Zehntausend Euro an Ersparnissen entgegennehmen, die ihr die Opfer in die Hand drücken. Die Frau ist Teil der seit Jahren erfolgreichen Betrugsmasche der falschen Polizisten. An mindestens drei Fällen soll sie beteiligt gewesen sein, in zwei Fällen hat sie einem 65-Jährigen und einer 87-Jährigen insgesamt 61 000 Euro abgenommen. Sie wurde erwischt und verurteilt. Die 39-Jährige sitzt nun im Stuttgarter Landgericht in einer Berufungskammer – denn sie fühlt sich zu hart bestraft. Sie will nach Hause.