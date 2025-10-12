Landgericht Stuttgart Kornwestheimer muss in Psychiatrie
Das Landgericht Stuttgart hat die Unterbringung eines 24-Jährigen angeordnet. Er hatte in schuldunfähigem Zustand vier Straftaten begangen.
Ein 24-jähriger Mann, der zuletzt in Kornwestheim gewohnt hatte, muss für längere Zeit im Zentrum für Psychiatrie in der Weissenau bleiben. Dort war er seit Mai bereits vorläufig untergebracht.