Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg hat gegen einen 21-Jährigen Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in kinderpornografischer Absicht erhoben.

red/epd 27.11.2024 - 13:06 Uhr

Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg hat gegen einen 21 Jahre alten Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in kinderpornografischer Absicht Anklage erhoben. Dem Tatverdächtigen werden in der Anklageschrift zudem Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, die Verbreitung kinderpornografischer Schriften und gefährliche Körperverletzung in jeweils mehreren Fällen vorgeworfen, teilte das Cybercrime-Zentrum am Mittwoch in Karlsruhe mit.