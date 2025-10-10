Landgericht Stuttgart Mehr als drei Jahre Haft für fast 70-jährigen Einbrecher
Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen Senior, der fast sein halbes Leben im Gefängnis verbracht hat. Der Mann ist als „Mauerläufer“ in den Haftanstalten bekannt.
Wegen mehrfachen Wohnungseinbruchs und Sachbeschädigung im Rems-Murr-Kreis hat das Landgericht Stuttgart einen fast 70 Jahre alten Angeklagten zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren gefordert, die Verteidigung eine solche von zwei Jahren und elf Monaten für ausreichend erachtet.