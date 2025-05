Landgericht Stuttgart: Messer neben eingemauerter toten Frau entdeckt

Ein 47-jähriger Mann soll im Sommer 2024 seine Partnerin umgebracht und sie in einem Wohnhaus in Heslach eingemauert haben. Beim zweiten Prozesstag am Landgericht zeigt sich, dass der Zustand der Leiche die Arbeit der Sachverständigen erschwert hat.

In Fernsehkrimis ist es ein gewohntes Prozedere: Ein Rechtsmediziner nimmt am Tatort eine Leiche in Augenschein. Schon vor Ort kann er den Todeszeitpunkt grob eingrenzen. Nach der Obduktion steht dann sehr genau fest, wann das Opfer gestorben und wie es zu Tode gekommen ist. Dass die Realität oft anders ist, zeigt sich im Prozess um die eingemauerte Tote, die im vergangenen Oktober in einem Wohngebäude in Heslach entdeckt worden war. Monate zuvor, mutmaßlich zwischen dem 7. und 14. Juli 2024, soll ihr Partner die 48-Jährige im Streit umgebracht haben. Der Gastwirt, der am Landgericht Stuttgart wegen Totschlags angeklagt ist, beteuert aber seine Unschuld.