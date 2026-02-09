Ein Fall wie aus dem Krimidrehbuch: Ein Trio brennt mit 1,25 Millionen Euro durch, gestohlen in einer Sicherheitsfirma. Nun wurde der dritte im Bunde verurteilt.
09.02.2026 - 16:33 Uhr
1,25 Millionen Euro sollen eine Frau und zwei Männer gestohlen haben. Das Brisante an dem Fall: Die Frau steckte das Geld in den Räumen einer Stuttgarter Werttransportfirma einfach in eine Reisetasche und ging damit aus dem Gebäude. Mit einem Urteil am Montag ist der Fall nun juristisch komplett aufgearbeitet: Der Dritte im Bunde wurde verurteilt. Die 18. Große Strafkammer des Landgerichts verhängte gegen den 32-Jährigen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und 9 Monaten.