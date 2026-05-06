 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Mutmaßlich vergewaltigt und gefilmt: Ex-Partnerin sagt vor Gericht aus

Landgericht Stuttgart Mutmaßlich vergewaltigt und gefilmt: Ex-Partnerin sagt vor Gericht aus

Landgericht Stuttgart: Mutmaßlich vergewaltigt und gefilmt: Ex-Partnerin sagt vor Gericht aus
1
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor seine Ex-Partnerin vergewaltigt zu haben. Diese soll während der Tat nicht bei Bewusstsein gewesen sein. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine damalige Partnerin vergewaltigt und gefilmt zu haben. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Stuttgart sagte die Ex-Partnerin aus.

Volontäre: Frederik Herrmann (hef)

Nachdem die Ex-Partnerin beim Prozessauftakt am Landgericht Stuttgart noch nicht anwesend war, hat sie nun vor Gericht ausgesagt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gericht sah die Persönlichkeitsrechte sowohl des Angeklagten als auch der Geschädigten gefährdet, da auch intime Details aus dem Sexualleben zur Sprache kommen sollten. Der Verteidiger des Angeklagten hatte deshalb beantragt, die Öffentlichkeit während der Zeugenaussage auszuschließen – dem gab das Gericht statt. Die Presse hatte also keinen Zutritt zu der Verhandlung. Während einer Pause verließ die Ex-Partnerin jedoch weinend den Sitzungssaal.

 

„Vergewaltigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches“

Laut Anklage wird dem 42-Jährigen aus Lenningen (Kreis Esslingen) vorgeworfen, seine frühere Partnerin vergewaltigt und die Taten gefilmt zu haben. Beide sollen dabei unter starkem Alkoholeinfluss gestanden haben. Die Frau soll sich in einem Zustand befunden haben, in dem sie keinen Willen mehr äußern konnte.

Die mutmaßlichen Taten sollen sich im Januar 2021 sowie im Februar 2022 ereignet haben. Ende 2024 trennte sich das Paar nach einer langjährigen Beziehung. Nach Angaben des Gerichts erfuhr die Geschädigte erst nach der Trennung von den Taten und den Aufnahmen. Der Angeklagte soll die Videos jedoch nicht weiterverbreitet haben.

Bereits zum Prozessauftakt am 28. April hatte der Angeklagte über seinen Verteidiger ein Geständnis abgelegt und die Vorwürfe eingeräumt. Der Mann befand sich davor mehrere Monate in Untersuchungshaft, kam jedoch nach Zahlung einer Kaution Ende 2025 wieder auf freien Fuß. Eine vom Angeklagten angestrebte Entschuldigung gegenüber seiner Ex-Partnerin wurde von deren Anwältin zurückgewiesen.

Neben der Zeugenaussage der Ex-Partnerin sollte am zweiten Prozesstag eine Rechtsmedizinerin aussagen und ein Gutachten über den Alkohol- und Drogenkonsums des Angeklagten erstellen.

Unsere Empfehlung für Sie

Prozess am Landgericht: Wehrlose Partnerin vergewaltigt und gefilmt?

Prozess am Landgericht Wehrlose Partnerin vergewaltigt und gefilmt?

Ein 42-jähriger Mann aus dem Kreis Esslingen soll Sex mit seiner Freundin gehabt haben, als diese sich weder wehren noch äußern konnte.

Täglich eine halbe Flasche Wodka und Kokain: 42-Jähriger soll massives Suchtproblem gehabt haben

Dieser hatte am ersten Prozesstag Angaben zu seinem Konsumverhalten gemacht. Demnach habe der Angeklagte ein Alkoholproblem gehabt und soll zeitweise täglich eine halbe Flasche Wodka, an Wochenenden bis zu einer ganzen Flasche getrunken haben. Zudem soll er regelmäßig Cannabis sowie Amphetamine und Kokain konsumiert haben.

Zwar habe der Angeklagte zwischenzeitlich eine Suchttherapie absolviert, danach aber erneut mit dem Trinken begonnen. Auch die Geschädigte habe nach Darstellung des Angeklagten regelmäßig Alkohol konsumiert, wie der Vorsitzende Richter die Aussagen des Angeklagten zusammenfasst.

Inzwischen habe der Angeklagte eine neue Partnerin und gebe an, keinen Alkohol mehr zu trinken. Insgesamt sind sieben Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Am 12. Mai soll das Verfahren fortgesetzt werden.

Weitere Themen

Landgericht Stuttgart: Mutmaßlich vergewaltigt und gefilmt: Ex-Partnerin sagt vor Gericht aus

Landgericht Stuttgart Mutmaßlich vergewaltigt und gefilmt: Ex-Partnerin sagt vor Gericht aus

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine damalige Partnerin vergewaltigt und gefilmt zu haben. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Stuttgart sagte die Ex-Partnerin aus.
Von Frederik Herrmann
Preisvergleich: So viel kostet die Fahrradinspektion in Stuttgart

Preisvergleich So viel kostet die Fahrradinspektion in Stuttgart

Der Preisunterschied ist krass: In Ingolstadt kostet die Standard-Inspektion für Fahrräder doppelt soviel wie in Oldenburg. So hat Stuttgart abgeschlossen.
Von Imelda Flaig
Umbau zu Flüchtlingsunterkunft: Land erhält Genehmigung für große Flüchtlingsunterkunft

Umbau zu Flüchtlingsunterkunft Land erhält Genehmigung für große Flüchtlingsunterkunft

2024 hatte das Migrationsministerium Bauvoranfragen gestellt. Eine ist nun beschieden worden. Die Servicestelle Bürgerbeteiligung soll Konflikte lösen.
Von Konstantin Schwarz
Benefizpflanzenverkauf im Tierheim: Ein Lastwagen voller Blumen für die Tierheimtiere

Benefizpflanzenverkauf im Tierheim Ein Lastwagen voller Blumen für die Tierheimtiere

Mit dem Kauf von Balkon- und Topfpflanzen am letzten Mai-Wochenende im Tierheim in Botnang können die Besucher den Tieren ganz direkt helfen.
Von Sybille Neth
Kessel-Festival in Stuttgart: Ein Kessel Buntes: Von Nina Chuba bis Rollstuhl-Rugby

Kessel-Festival in Stuttgart Ein Kessel Buntes: Von Nina Chuba bis Rollstuhl-Rugby

Das vollständige Programm steht fest. Ende Juni findet auf dem Cannstatter Wasen das Kessel-Festival statt. Was ist geboten? Was ist neu?
Von Frank Rothfuß
US-Präsenz in Baden-Württemberg: Trifft der US-Teilabzug auch die Region Stuttgart?

US-Präsenz in Baden-Württemberg Trifft der US-Teilabzug auch die Region Stuttgart?

Das Pentagon will 5000 US-Soldaten offenbar aus Bayern abziehen. Doch US-Präsident Trump will mehr. 2020 wollte er auch die Stuttgarter US-Hauptquartiere in Stuttgart verlegen.
Von Michael Weißenborn und Sascha Maier
Videoüberwachung in Stuttgart: Bald mobile Videoüberwachung der Polizei in Weilimdorf?

Videoüberwachung in Stuttgart Bald mobile Videoüberwachung der Polizei in Weilimdorf?

Die stationären Videoanlagen auf dem Schlossplatz sollen bald eine mobile Ergänzung bekommen. OB Nopper kündigt ein Gerät für die Polizei an, das im Herbst eingesetzt werden soll.
Von Wolf-Dieter Obst
Pudelfreunde in Aktion: Des Pudels magischer Kern sitzt in Stuttgart-Stammheim

Pudelfreunde in Aktion Des Pudels magischer Kern sitzt in Stuttgart-Stammheim

Am nördlichsten Ende Stuttgarts liegt am Waldrand das Gelände des Stuttgarter Pudel-Klubs. Seit 1992 lassen Hundebesitzer ihre Lieblinge hier trainieren. Warum und aus welchem Zweck?
Von Georg Friedel
Folgen für EBZ Stuttgart: Vorwurf der Bevorzugung: Stuttgart streicht Passus bei Energie-Förderung lieber

Folgen für EBZ Stuttgart Vorwurf der Bevorzugung: Stuttgart streicht Passus bei Energie-Förderung lieber

2025 ging es vor Gericht um den Vorwurf, die Stadt Stuttgart bevorzuge das Energieberatungszentrum gegenüber Energieberatern. Um sich abzusichern, ändert die Stadt nun weitere Regeln.
Von Judith A. Sägesser
Grundsteuer-Ärger in Stuttgart: Finanzamt verschätzt sich wegen Garten um fast 900 Euro: „Geht sicher vielen so“

Grundsteuer-Ärger in Stuttgart Finanzamt verschätzt sich wegen Garten um fast 900 Euro: „Geht sicher vielen so“

Auch wenn die Grundsteuerreform im Südwesten schon mehr als ein Jahr her ist, gibt es nach wie vor kuriose Fälle. Ein Ehepaar aus dem Stuttgarter Westen hat sich gewehrt.
Von Michael Bosch
Weitere Artikel zu Stuttgart Landgericht Esslingen Alkohol Sucht Video
 
 