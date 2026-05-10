Landgericht Stuttgart: Opfer hat nur knapp überlebt - Die Angeklagten schweigen zur Tat

Das Opfer hat nur knapp überlebt. Vor der Jugendkammer der dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart müssen sich zwei junge Erwachsene seit Freitag wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen mit zwei weiteren Komplizen versucht haben, am Abend des 20. September 2025 einen Mann in Nürtingen-Rossdorf zu töten. Zu den Hintergründen der Tat schwiegen die Angeklagten auf Anraten ihrer Anwälte am ersten Verhandlungstag. Allerdings haben beide Anwälte erklärt, dass sich ihre Mandanten im Zuge der weiteren Verhandlungstage zu den ihnen vorgeworfenen Taten äußern würden.