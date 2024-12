Der 60-jährige Angeklagte, dem rund 160 Fälle von sexuellem Missbrauch vorgeworfen worden waren, ist in der Untersuchungshaft verstorben.

Henning Maak 13.12.2024 - 14:39 Uhr

Eigentlich hätte der seit Ende Oktober laufende Prozess am Landgericht Stuttgart gegen einen 60-jährigen Mann aus Welzheim wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs seiner Nichte kurz vor Weihnachten oder spätestens Anfang Januar zu Ende gehen sollen. Doch zu einem Urteil wird es nicht mehr kommen. Volker Peterke, der Vorsitzende Richter der 5. Großen Strafkammer, hat am fünften Verhandlungstag den Prozessbeteiligten und der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Angeklagte in der Untersuchungshaft verstorben ist. Die Pressestelle des Landgerichts bestätigte dies in einer Pressemitteilung.