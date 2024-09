Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wegen eines angeblichen Raubüberfalls im Kreis Ludwigsburg mit Millionenbeute begonnen.

Henning Maak 26.09.2024 - 17:50 Uhr

Es war eine Tat wie in einem Hollywoodfilm: Am Abend des 4. Januar dieses Jahres muss ein Geldtransporter auf seinem Rückweg zur Firma auf einem Feldweg zwischen Pattonville und Oßweil vor einer sternförmigen Kreuzung stoppen, da ein anderes Auto den Weg versperrt. Neben diesem steht ein älterer Mann mit Gehstock, der anscheinend eine Panne hat. Als der Beifahrer des Werttransporters das Fahrzeug verlässt, um mit dem Mann zu sprechen, zückt dieser eine Pistole. Ein weiterer bewaffneter Mann kommt hinzu und zwingt den Beifahrer, sich auf den Boden zu legen. Ein dritter Mann mit Panzerfaust tritt an die Fahrerseite des Mercedes Sprinter und zwingt den Fahrer, den Transporter zu verlassen. Auch dieser muss sich auf den Boden legen, die Täter laden die Beute in zwei Fahrzeuge um und fliehen.