Im Mordprozess um eine tote Frau in einem Krötentunnel stehen Handy-Geodaten im Mittelpunkt. Vor dem Urteil zweifelt die Verteidigung: Beweisen die Daten die Schuld des Angeklagten?
19.03.2026 - 18:04 Uhr
Mehr als ein Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Krötentunnel bei Sindelfingen steht der Mordprozess gegen einen früheren Bekannten der Frau kurz vor dem Ende. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der 46-jährige Ukrainer seine 38 Jahre alte Bekannte im Sindelfinger Wald tötete und danach ihre Leiche versteckte. Die Anklage fordert eine lebenslange Haft, die Verteidigung dagegen einen Freispruch. Laut Anklage soll der Mann die Frau im Februar 2025 vom E-Scooter gezerrt und umgebracht haben, nachdem er ihr aufgelauert hatte.