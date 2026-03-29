Landgericht Stuttgart: Vier Jahre Haft für das Einschleusen von Ausländern

Nach nur drei Verhandlungstagen ist ein ursprünglich bis Mitte Mai geplanter Prozess um die jahrelange illegale Einschleusung von Ausländern auf Baustellen zu Ende gegangen. Die 8. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verurteilte den 36-jährigen Inhaber einer Einzelfirma für Maurer- und Betonarbeiten, Eisenflechten und Gartenbau aus Aidlingen zu vier Jahren Gefängnis und entsprach damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Verständigung verkürzt den Prozess Vorausgegangen war eine Prozessverständigung zwischen den Beteiligten, nach der dem Angeklagten für den Fall eines Geständnisses ein Strafrahmen zwischen drei Jahren und neun Monaten und vier Jahren und drei Monaten in Aussicht gestellt worden war. Das Urteil lautete auf gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern in 50 Fällen sowie Urkundenfälschung und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen. Zudem wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von rund 4800 Euro angeordnet.

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Der Angeklagte hatte über seine Verteidigerin Sarah Burkhardt erklärt, dass er in Deutschland keine geeigneten Arbeiter für seine Baustellen gefunden habe. In Serbien sei hingegen die wirtschaftliche Not groß, die Leute würden Hände ringend nach Arbeit suchen. Er habe keine schlechten Absichten gehabt. Ihm sei bewusst, dass er falsch gehandelt und seine Familie in eine schwierige Situation gebracht habe. Er sei der Alleinversorger seiner Familie mit drei Kindern gewesen, von denen eines unter einer Krankheit aus dem Autismus-Spektrum leide. Er bereue die Taten und übernehme die Verantwortung.

Gefälschte Reiesepässe und Führerscheine

Nach Ansicht des Gerichts hat der 36-Jährige in seiner Firma in Aidlingen zwischen 2020 und 2025 zahlreiche Ausländer ohne entsprechenden Aufenthaltstitel in Deutschland beschäftigt. Er hatte ihnen – meist gegen Bezahlung von 200 Euro – gefälschte Reisepässe, ID-Karten, Führerscheine und Aufenthaltstitel verschafft. Zudem hatte er die Personen zum Teil unter Mindestlohn bezahlt und sie nicht oder unter falscher Identität als EU-Bürger angemeldet, um damit Sozialabgaben und Lohnsteuer zu sparen.

Der Großteil seiner Arbeiter waren serbische Staatsangehörige, denen er meistens eine kroatische ID-Karte und andere erforderliche Unterlagen ausgestellt hatte. Einige stammten jedoch auch aus Syrien, Georgien, Moldawien, Mazedonien oder Bosnien-Herzegowina. Neben kroatischen Ausweisen hatte der 36-Jährige auch mehrfach bulgarische oder slowenische Dokumente benutzt. Auf die Spur des Angeklagten waren die Behörden meist durch Kontrollen auf Baustellen durch das Hauptzollamt gekommen, unter anderem für die Albkaserne in Stetten am kalten Markt. Ins Visier der Behörden waren einige der Arbeiter auch geraten, als sie die gefälschten Dokumente bei Verkehrskontrollen vorzeigten oder sich bei einer anderen Baufirma bewarben.