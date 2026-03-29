Landgericht Stuttgart Vier Jahre Haft für das Einschleusen von Ausländern
Das Landgericht Stuttgart hat einen 36-Jährigen verurteilt, der illegal Arbeiter für seine Baustellen nach Deutschland geholt hat.
Das Landgericht Stuttgart hat einen 36-Jährigen verurteilt, der illegal Arbeiter für seine Baustellen nach Deutschland geholt hat.
Nach nur drei Verhandlungstagen ist ein ursprünglich bis Mitte Mai geplanter Prozess um die jahrelange illegale Einschleusung von Ausländern auf Baustellen zu Ende gegangen. Die 8. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verurteilte den 36-jährigen Inhaber einer Einzelfirma für Maurer- und Betonarbeiten, Eisenflechten und Gartenbau aus Aidlingen zu vier Jahren Gefängnis und entsprach damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.