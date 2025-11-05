Weil er unter anderem einen Diebstahl seiner Drogen vermutete, soll ein 26-Jähriger einen Mann verschleppt und schwer verletzt haben. Es gibt in dem Verfahren nun eine Einigung.
05.11.2025 - 13:27 Uhr
Im Streit um Drogen und Geld hat ein 26 Jahre alter Mann gestanden, mit unbekannten Komplizen einen anderen Mann entführt, erpresst und misshandelt zu haben. Am letzten Verhandlungstag wurde eine Einigung zwischen dem Angeklagten und seinem Opfer im sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich bekannt. Ein Urteil in dem Prozess wurde am Nachmittag erwartet.