Ein Streit um eine Zigarette eskaliert: Eine 29-Jährige soll einen Teenager mit Benzin übergossen haben, um ihn anzuzünden. Der Schüler kann sich retten. Nun urteilte das Gericht.
17.04.2026 - 17:08 Uhr
Eine 29-Jährige muss wegen Mordversuchs an einem Teenager dauerhaft in die Psychiatrie. Das Landgericht Ulm ordnete die Unterbringung der Frau an. Sie hatte nach Auffassung der Strafkammer den damals 16-Jährigen im Streit mit Benzin übergossen und ihn mit einem Feuerzeug anzünden wollen. Laut Gutachten leidet die Frau an einer psychischen Erkrankung. Sie leide unter psychotischen Zuständen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.