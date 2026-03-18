Ein Sprengstoffhund hat während des 60. Verhandlungstermins im Prozess gegen Daniela Klette an Zuschauer-Schließfächern angeschlagen. Der Prozess wurde unterbrochen, am Mittag gab es dann Entwarnung.

dpa 18.03.2026 - 13:18 Uhr

Verden - Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette ist die Verhandlung am Landgericht Verden am Mittwoch kurz nach Beginn unterbrochen worden, nachdem ein Sprengstoffhund bei Schließfächern der Zuschauer angeschlagen hatte. Ein verdächtiger Gegenstand wurde untersucht, am Mittag konnte dann Entwarnung gegeben werden - die Verhandlung soll um 14.00 Uhr fortgesetzt werden, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete.