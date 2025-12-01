Ein Soldat gesteht eine Mordserie, will das Urteil aber nicht akzeptieren. Er wendet sich an den Bundesgerichtshof – jedoch ohne Erfolg.
01.12.2025 - 15:26 Uhr
Verden/Leipzig - Das Urteil zur Mordserie mit vier Toten im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) ist rechtskräftig. Der verurteilte Soldat muss lebenslang ins Gefängnis, wie der Bundesgerichtshof in Leipzig mitteilte. Das oberste Gericht verwarf die Revision des 34-Jährigen und bestätigte damit das Urteil des Landgerichts Verden von Ende Februar.