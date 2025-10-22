Erstmals soll eine Mücke in Bayern das West-Nil-Virus auf einen Menschen übertragen haben. Wie die Infektion verläuft und ob nun weitere Ansteckungen drohen.
Im Landkreis Aschaffenburg hat sich ein Mann mit dem West-Nil-Virus angesteckt. Es handle sich um die zweite solche Infektion in Bayern und um die erste, die auf eine Mücke zurückgeführt werden könne, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit. Dies hätten Ermittlungen zum Ansteckungsweg ergeben.