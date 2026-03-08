Landkreis Böblingen Beide CDU-Kandidaten holen Direktmandat
Sie konnte Thekla Walker auf Platz zwei bei den Erststimmen verdrängen: CDU-Kandidatin Regina Dvořák-Vučetić gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis Böblingen.
In Böblingen hätte man bei der CDU-Wahlparty im Seegärtle nach der Einblendung der ersten Balken eine Stecknadel fallen hören können, so still wurde das Umfrageergebnis von Infratest-Dimap um kurz nach 18 Uhr aufgenommen. Die Christdemokraten landeten dort knapp unter 30 Prozent, die Grünen knapp darüber. Doch der Abend sollte sich für die CDU im Kreis Böblingen zum Wechselbad der Gefühle entwickeln: Beide CDU-Kandidaten – im Wahlkreis 5 in Böblingen und im Nachbar-Wahlkreis 6 in Leonberg-Herrenberg – gewinnen das Direktmandat.